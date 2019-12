Mercato : Un retour à Chelsea, le prochain crochet d'Hazard ?

Dans : Mercato.

Sept ans après sa signature à Chelsea en provenance du LOSC, Eden Hazard a quitté l’Angleterre l’été dernier au mercato afin de rejoindre le Real Madrid.

Après des débuts délicats, l’international belge s’est pleinement adapté à la Liga et au jeu de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Néanmoins, l’ailier gauche de 28 ans n’a peut-être pas dit définitivement adieu à la Premier League et à Stamford Bridge. En effet, The Sun rapporte des propos que le joueur aux 110 buts à Chelsea aurait confié à plusieurs supporters des Blues. Et cela risque de faire rêver les fans du club londonien.

« Quand j’aurais terminé ici au Real Madrid, je reviendrais à Chelsea » aurait purement et simplement indiqué l’attaquant merengue, transféré pour plus de 100 ME au Real Madrid cet été. Reste à voir ce qu’en pensent les dirigeants du Real Madrid, qui auront certainement envie de conserver plusieurs années leur dribbleur belge, lequel est parvenu à s’adapter au Real Madrid après plusieurs semaines délicates. Ces derniers jours, Eden Hazard est néanmoins davantage préoccupé par son physique puisqu’il est toujours blessé depuis le match contre le PSG. « On contrôle sa blessure. J’espère juste que son absence sera moins longue que prévu, puisqu'on parle d'une ou deux semaines. Ce n'est pas un bon moment, ni pour lui ni pour tout le club. Nous devons être patients et j’espère qu'il reviendra bientôt » a récemment indiqué son entraîneur Zinedine Zidane.