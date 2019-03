Mercato : Un cador de L1 discute avec Nasri, et ce n’est pas l’OM

Dans : Mercato, Monaco, OM.

Relancé depuis sa signature à West Ham cet hiver, Samir Nasri n’a pas son avenir entre les mains.

Le milieu de 31 ans a signé un contrat de six mois chez les Hammers, en espérant convaincre Manuel Pellegrini de le conserver la saison prochaine. « Le manager prend son temps avec moi. J'ai encore sept matchs à jouer, je veux jouer sans me blesser et ensuite on prendra une décision », confiait le Français à l’Evening Standard la semaine dernière. Compte tenu de ses performances, une prolongation n’est pas à exclure pour Nasri. En attendant, l’ancien Marseillais reste libre de discuter avec d’autres formations comme l’AS Monaco.

En effet, le club de la Principauté aurait contacté le meneur de jeu, nous apprend Euro United. Un coup de fil qui confirme le changement de politique de l’ASM, plus seulement focalisée sur les jeunes joueurs à fort potentiel. Reste à savoir si Nasri accepterait de s’installer sur le Rocher. Aux côtés de son ex-coéquipier d’Arsenal Cesc Fabregas, le challenge pourrait le séduire. Mais on imagine que le minot sera réticent à l’idée de rejoindre un concurrent de l’Olympique de Marseille.