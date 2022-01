Mercato : Umtiti s'interdit de revenir en Ligue 1

Prolongé par le FC Barcelone jusqu’en 2026, Samuel Umtiti ouvre tout de même la porte à un prêt cet hiver. Le défenseur central serait en contact avec plusieurs clubs en Europe. Mais aucune piste n’a été activée en Ligue 1 pour le Français.

A la surprise générale, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de Samuel Umtiti lundi dernier. Le défenseur central s’est engagé jusqu’en 2026, alors que ses dirigeants tentaient de le pousser vers la sortie quelques jours plus tôt. Un scénario renversant qui ne bouleverse pas pour autant l’actualité mercato du Français. Quelques minutes après l’officialisation, la presse catalane affirmait qu’un départ en prêt était toujours souhaité pour l’ex-indésirable. Samuel Umtiti, qui n’a disputé qu’un seul match cette saison, a compris que l’entraîneur Xavi ne comptait pas le réintégrer. Et espère donc se relancer loin du Barça pour mieux y revenir l’été prochain.

Reste à savoir où atterrira le Blaugrana. Selon les informations de RMC, les clubs intéressés sont nombreux en Europe. Le FC Barcelone serait actuellement en contact avec des formations anglaises, espagnoles et italiennes pour le prêt de Samuel Umtiti. Récemment, le quotidien Sport évoquait les approches de deux pensionnaires de Ligue 1 dont les noms n’avaient pas filtré. Mais de son côté, la source française affirme que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne devrait pas revenir en France.

FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter’s contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.



