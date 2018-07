Mercato : Trop gourmand, Bafé Gomis mis sur le marché par Galatasaray ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, OM.

Bafé Gomis a réussi une superbe première saison sous le maillot de Galatasaray, l'attaquant arrivé à Istanbul l'été dernier en provenance de l'Olympique de Marseille finissant meilleur buteur du championnat de Turquie avec 29 réalisations, soit six de plus que son dauphin, Burak Yilmaz. Mais, selon le quotidien Milliyet, l'ambiance s'est tendue entre les dirigeants de Galatasaray et Bafé Gomis lorsque la question d'une revalorisation salariale de ce dernier a été évoquée.

En effet, le club stambouliote aurait refusé la demande de l'attaquant français de toucher désormais 4,5ME par an, et dans la foulée il lui aurait clairement signifié qu'il pouvait quitter Galatasaray si une offre suffisante arrivait lors de ce mercato 2018. Pour mémoire, Swansea avait vendu Bafé Gomis pour 2,5ME, et ce dernier a encore deux ans de contrat avec la formation qui a décroché le titre de champion de Turquie en 2017-2018, notamment grâce aux buts de Gomis.