Mercato : Simakan pour 18 ME, la grosse vente de Strasbourg

Dans : Mercato.

Considéré comme le joueur à plus forte valeur marchande de l’effectif, Mohamed Simakan est tout proche de quitter Strasbourg. Contractuellement tout du moins. En effet, le surpuissant défenseur de 20 ans est courtisé par le Milan AC, mais surtout Leipzig ces dernières semaines. Et le club allemand a enlevé la mise selon plusieurs sources, avec une dernière offre à 18 ME.

Le RC Strasbourg l’a acceptée alors qu’il demandait initialement 20 ME, mais a obtenu en contrepartie que son joueur reste dans l’effectif alsacien jusqu’à la fin de la saison. Actuellement blessé, Simakan ne pourra faire son retour qu’en mars, et terminera donc la saison au Racing avant de s’envoler pour le RB Leipzig, où il est remplaçant annoncé de Dayot Upamecano. Simakan devrait s’engager pour cinq saisons en Allemagne, dès qu’il aura finalisé les derniers détails de son futur contrat.