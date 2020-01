Mercato : Seigneur, la Juve laisse Meunier et Kurzawa au PSG

Dans : Mercato.

La Juventus a décidé de ne pas pousser plus loin les discussions avec le PSG pour recruter Thomas Meunier ou Layvin Kurzawa. Dommage pour Leonardo…

Le directeur sportif brésilien espérait en effet trouver un accord avec la Juventus pour récupérer l’un de ses chouchous, à savoir Mattia De Sciglio. Pour faire venir le latéral italien, un échange était envisagé, ou bien deux transferts séparés. Mais la Juventus a mis fin au début dès la mi-janvier, avec l’annonce de son directeur général. Fabio Paratici a ainsi fait savoir qu’aucun mouvement dans le sens des arrivées ne serait effectué au mois de janvier, le dirigeant turinois estimant que son effectif était suffisamment complet comme cela.



« Nous pension avoir une équipe particulièrement compétitive. Pendant un long moment, les médias ont annoncé que nous devions vendre, que nous avions trop de joueurs. Dans ce cas, on peut se dire que ce n’est pas la même d’en amener de nouveaux », a lancé sur Sky Italia Paratici, histoire de prendre les journalistes à leur propre jeu. Autant dire que les intérêts pour Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, deux joueurs en fin de contrat au PSG, sont à oublier pour le moment. Des départs ne sont toutefois pas à exclure, comme celui de Mario Mandzukic qui a rejoint le club Qatari d’Al-Duhail. Emre Can pourrait aussi trouver un nouveau club, mais cela semble peu probable qu’Adrien Rabiot, en qui la Juventus croit encore, suive le même chemin.