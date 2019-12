PSG : Meunier, De Sciglio, vers une surprise au mercato

Dans : PSG.

Après un recrutement estival plutôt intéressant, le Paris Saint-Germain ne devrait pas faire de folie lors du prochain marché des transferts.

Satisfait de son effectif, tant au niveau qualitatif que quantitatif, Thomas Tuchel ne veut pas d’un mercato tout feu tout flamme. Que l’entraîneur allemand se rassure, Leonardo n’a pas prévu de lancer les grandes manoeuvres dès le mois de janvier. Même si le directeur sportif brésilien aimerait bien apporter quelques retouches à l’effectif, et notamment au poste de milieu défensif, le chéquier ne sera pas vraiment de sortie cet hiver. Et pourtant, un poste pourrait bien se retrouver dans le besoin au PSG, et c’est celui de latéral droit. Alors que Colin Dagba n’a pas encore convaincu, Thomas Meunier arrive en fin de contrat, et sa prolongation n’a toujours pas avancé. Autant dire que le dossier du défenseur belge sera à suivre pendant le prochain mercato, selon Yvan Le Mée.

« Le PSG ne bougera pas énormément pendant ce mercato. Ils vont surtout prendre de grosses décisions par rapport à l’été prochain. Thiago Silva, est-ce que tu le gardes ou pas ? Ce sera l’une des questions de l’hiver. Mais pendant le mois de janvier, je ne pense pas que Paris va recruter une pointure. Sur le poste de latéral droit, il y a le cas Meunier. S’ils le perdent, Paris prendra un latéral droit. Et d’ailleurs, je pense que ce serait plus intelligent pour le club de récupérer un peu d’argent en vendant Meunier en janvier. Donc la logique serait qu’il sorte pendant le mercato. Au niveau des potentielles arrivées, ça parle beaucoup de De Sciglio. Il est en fin de contrat à la Juve, mais il était encore titulaire le week-end dernier. Donc pas sûr qu’il bouge en janvier… », nous a avoué l’agent de joueurs, qui estime donc que le pari hivernal de Leonardo a clairement du plomb dans l'aile.