Mercato : Raphinha lâche Rennes et signe à Leeds

Parti dimanche soir à Leeds, après un dernier but avec Rennes, Raphinha s'est engagé avec le club de Marcelo Bielsa.

Malgré l'excellent début de saison du Stade Rennais, et son importance au sein du groupe de Julien Stéphan, Raphinha a décidé de quitter le club breton pour rejoindre la Premier League et Leeds, malgré une tentative de ses coéquipiers de le faire changer d'avis après le match contre Reims. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé par la formation anglaise.

🙌 #LUFC are delighted to announce the signing of Brazilian winger Raphinha from @staderennais