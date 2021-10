Mercato : Raheem Sterling, le gros coup d’Arsenal

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Raheem Sterling voit sa situation se compliquer à Manchester City, et la grosse prolongation espérée ne vient pas. Arsenal et Mikel Arteta se pointent.

En dépit de saisons de plus en plus décevantes, Arsenal n’hésite jamais à miser gros sur le marché des transferts. Les achats récents de Partey, Odegaard, White, Ramsdale, Gabriel, Saliba ou bien sûr Pepe auront coûté plus de 300 millions d’euros tout de même sur trois étés. Des investissements qui ne permettent pour le moment pas aux Gunners de revenir jouer les premiers rôles en Premier League. Résultat, un autre gros coup est en prévision, en allant notamment chercher un joueur encore souvent titulaire avec Manchester City. Le Daily Star on Sunday révèle ce dimanche que le club londonien suit de près la situation de Raheem Sterling. Mikel Arteta le connait bien pour l’avoir pris sous son aile quand il était l’assistant de Pep Guardiola chez les Cityzens. Depuis quelques mois, l’international anglais cherche à négocier un nouveau contrat avec le champion d’Angleterre, et rêve de signer pour quatre saisons et 350.000 euros par semaine tout de même.

Sterling ne vaut plus 100 ME

Mais City n’a pas forcément la même idée, préférant même le vendre l’été prochain pour empocher une belle somme avant qu’il ne parte libre en 2023. Il faut dire que, Pep Guardiola commence seulement à s’en rendre compte, la priorité sera de faire venir un numéro 9 de premier ordre, notamment après l’échec dans le dossier Harry Kane. Il y a deux ans, Raheem Sterling était encore évalué à 100 millions d’euros, mais sa valeur a désormais baisser de moitié. Arsenal pourrait être tenté par ce joli coup pour un joueur revanchard, et qui voit sa situation sportive se dégrader dernièrement, Guardiola cherchant le faux 9 pour son animation offensive. Et Raheem Sterling est en train de perdre des points à ce niveau, avec son profil d’ailier. Une aubaine pour Arsenal, qui frapperait fort l’été prochain s’il parvenait à attirer l’international anglais de Manchester City.