Mercato : Quel prix pour Griezmann ? Le Barça donne sa réponse

Dans : Mercato.

Critiqué pour ses performances mitigées au FC Barcelone, Antoine Griezmann est déjà annoncé sur le départ. Pourtant, ses dirigeants n’auraient pas l’intention de s’en séparer cet été.

Quelques mois après sa signature au FC Barcelone, Antoine Griezmann fait déjà l’objet de rumeurs de départ. En Angleterre par exemple, le nom du Français alimente l’actualité mercato de Chelsea et de Newcastle, dont le nouveau projet lui donne des ambitions très élevées. Mais ce n’est pas tout. Des bruits de couloirs ont aussi impliqué l’attaquant dans des échanges avec Lautaro Martinez à l’Inter Milan, ou même avec Neymar au Paris Saint-Germain. Des informations plus ou moins crédibles… D’ailleurs, le club catalan a tout démenti auprès de Mundo Deportivo. D’après le quotidien local, la situation de Griezmann n’est absolument pas négociable.

Rien à craindre pour Griezmann

Cela tombe bien, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid ne veut pas non plus partir. Le champion du monde rêve de remporter la Liga et la Ligue des Champions avec le Barça. En interne, certains affirment que le gaucher est revenu avec beaucoup d’enthousiasme, comme le prouve son état de forme jugé meilleur qu’avant l’interruption de la saison. Griezmann, auteur de 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, semble déterminé à améliorer ses statistiques. Le tout sans craindre un sale coup de ses dirigeants en quête de liquidités pour recruter Lautaro Martinez, Neymar ou encore le milieu de la Juventus Turin Miralem Pjanic.