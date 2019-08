Mercato : Pogba n’a toujours pas signé, le Real flirte avec un autre

Dans : Mercato, Liga.

Dans le viseur de la presse espagnole, Zinédine Zidane attend la signature d’un milieu de terrain avec impatience.

On le sait, l’entraîneur du Real Madrid a fait de Paul Pogba sa priorité. Et la direction madrilène s'active pour le satisfaire. Le problème, c’est que Manchester United, après avoir fermé la porte, semble attendre l’arrivée d’un remplaçant avant de transférer le Français. Tout pourrait se débloquer dans les prochains jours. En attendant, le Real s’impatiente et active son plan B nommé Donny van de Beek. En effet, Marca nous apprend que la Maison Blanche a trouvé un accord avec le milieu de l’Ajax Amsterdam, très en vue la saison dernière en Ligue des Champions, notamment contre les Merengue.

Précision importante : ce dossier n’éloigne pas Pogba de Madrid. A priori, il s’agit juste d’une manière d’assurer ses arrières. L’international français n’a pas à paniquer, d’autant que le Néerlandais ne confirme rien. « Bien sûr, j'entends parfois des choses et c'est toujours plaisant. Mais la situation reste identique, même si la presse continuer d'inventer des histoires, a réagi Van de Beek pour Fox Sports. Bien sûr qu'il y a un intérêt, mais les gens ont tendances à tirer des conclusions trop rapidement. » A noter que son transfert pourrait coûter environ 60-70 M€.