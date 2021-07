Mercato : Pogba au PSG, le Real a la rage

Dans : Mercato.

Le PSG est entré en contact avec Paul Pogba, se préparant à passer à l’action pour recruter le milieu de terrain français.

Ce dernier, qui ne semblait pas prêt à découvrir la Ligue 1, a changé d’avis récemment, et regarde le recrutement effectué par le PSG avec un oeil attentif. Les venues de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont visiblement épaté le champion du monde 2018. Si convaincre Manchester United de lâcher la « Pioche » ne sera pas facile, ce sera tout de même moins compliqué que l’été dernier. Le Real Madrid peut l’attester puisque Zinedine Zidane, qui voulait absolument ramener son compatriote, s’était heurté à la fermeté des Red Devils, qui demandaient 180 ME pour laisser filer leur milieu de terrain. Florentino Péreez n'était alors prêt à monter que jusqu'à 80 ME. Rien n’a pu se faire, et un an plus tard, un accord pourrait être trouvé pour 60 ME. Selon Don Balon, si le Real Madrid pourrait trouver un intérêt indirect à ce transfert, ce montant du mal à passer.

« C’est deux fois moins que la valeur du joueur quand Manchester United l’a acheté, et trois fois mois que ce que le club anglais demandait il y a encore un an », peste le média espagnol, qui assure que Paul Pogba rêve toujours du Real Madrid, mais qu’un recrutement n’est pas à l’ordre du jour. C’est donc le PSG qui pourrait en profiter, et indirectement le Real. Avec l’argent récolté par la vente de Paul Pogba, MU serait capable de faire l’offre qui convaincrait la Maison Blanche de lui céder Raphaël Varane cet été. Manquer Pogba et perdre Varane, voilà comment se présente le mercato estival du Real Madrid. On comprend pourquoi la presse espagnole l’a un peu mauvaise, même si les deux dossiers ne sont pas encore bouclés.