PSG : Pogba à Paris, Manchester est sidéré

Paul Pogba est au coeur des rumeurs, le champion du monde 2018 étant dans la dernière année de son contrat avec Manchester United. Tandis que le PSG semble dans la course, le club anglais ne voit rien venir.

Depuis 24 heures, et l’annonce d’un possible rapprochement des positions entre le PSG et Paul Pogba, le milieu de terrain français de Manchester United suscite de nombreuses rumeurs. Il est vrai que le joueur tricolore est à moins d’un an de la fin de son contrat avec le club anglais, et cette situation ouvre la porte en grand à un départ d’Old Trafford dès cet été. De plus, son agent étant Mino Raiola, dont on connaît la proximité avec Leonardo, il n’en fallait pas plus que la machine s’emballe. Cependant, de l’autre côté de la Manche, et même si on sait que Paul Pogba est susceptible d’être transféré lors de ce mercato, les dirigeants des Red Devils n’ont toujours rien venu venir de Paris et le temps presse, au point même que l’opération pourrait échouer avant même de commencer.

Le Manchester Evening News, qui a pris connaissance de cette rumeur sur Paul Pogba, affirme que Manchester United n’a aucune information sur ce sujet et que l’opération ne sera possible que si dans le même temps le club anglais peut recruter avec l’argent de ce possible deal avec le PSG. Ole Gunnar Solskjaer, qui souhaite conserver le Français dans son effectif, est conscient qu’en cas de vente tardive de Paul Pogba, il sera compliqué pour Manchester United de compenser ce départ sans céder au panic buy. Les Red Devils aimeraient donc en savoir plus sur la réalité de cette offre à venir de Nasser Al-Khelaifi et sont très très étonnés de voir que le joueur serait déjà proche d'un accord contractuel avec Paris. Le dossier Pogba pourrait donc s'accélérer dans les prochains jours, à moins que le club mancunien finisse par se convaincre que Pogba partira pour zéro euro dans un an.