Mercato : Oui pour Fekir, non pour Dybala, Liverpool a des réponses

Samedi, Jean-Michel Aulas a fait comprendre que rien n'était décidé concernant l'avenir de Nabil Fekir, le capitaine de l'Olympique Lyonnais étant même susceptible de poursuivre sa carrière à l'OL la saison prochaine. Mais du côté de Liverpool, on est toujours persuadé que l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais peut venir, malgré le fiasco des négociations début juin.

Interrogé lors de l'émission Transfert Talk, Dharmesh Sheth, célèbre journaliste de Sky Sports, a fait le point sur le mercato des Reds et il a notamment évoqué deux dossiers chauds, Nabil Fekir et Paulo Dybala. « Les rumeurs qui viennent de France et les déclarations du président Jean Michel Aulas suggèrent en quelque sorte que ce n'est pas complètement mort concernant Nabil Fekir. Il nous reste quatre semaines avant que cette fenêtre du mercato estival ne se ferme et Liverpool peut potentiellement rallumer ce deal pour Fekir, a indiqué le journaliste anglais, moins optimiste pour l’attaquant argentin de la Juventus. Paulo Dybala, je ne le vois pas venir à Liverpool. Je ne peux pas croire que la Juventus le vendra. » Pour rappel, en Angleterre le mercato estival se termine désormais le 9 août et non plus le 31 août comme en France.