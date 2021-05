Mercato : Olivier Giroud à Lens, la rumeur choc

Dans : Mercato.

Le RC Lens se sent pousser des ailes au mercato, et a envie de tenter de faire venir Olivier Giroud, qui va quitter Chelsea libre cet été.

En dépit de la belle fin de saison de Chelsea, Olivier Giroud n’a pas son mot à dire. Et pourtant, Timo Werner et Kai Havertz ne sont pas vraiment intenables devant, mais Thomas Tuchel apprécie le système mis en place, et place une confiance aveugle en ses compatriotes. Alors, en dehors de quelques rares minutes en fin de rencontre, le champion du monde tricolore passe son temps sur le banc de touche, à regarder son équipe enchainer les grandes performances. Malgré cela, il a reçu une offre de prolongation de la part des Blues, ce qui l’a particulièrement surpris. Il n’a pas prévu d’y donner suite, lui qui à 34 ans, espère surtout retrouver du temps de jeu, une place de titulaire, si possible dans une équipe européenne et ambitieuse. Cela pourrait dépendre de ses performances à l’Euro, qui pourraient avoir le don de réveiller les clubs qui suivront la compétition.

Mais si un club malin parvenait à agir avant l’été, pour damner le pion à tout le monde ? C’est l’information dévoilée par Le10Sport, qui affirme que le RC Lens tente de faire venir Olivier Giroud. Le club nordiste aurait, grâce à sa belle saison et ses investissements raisonnables, des moyens financiers pour essayer de convaincre l’attaquant français et son entourage de faire une belle pige pour terminer sa carrière en France, dans un club qui a encore une chance d’être européen qui plus est. Un bel essai, même s’il risque d’être infructueux. Au niveau du salaire et du prestige, Olivier Giroud devrait être sollicité par des clubs plus costauds, et c’est déjà le cas avec Fenerbahçe, prêt à faire un gros effort financier pour le recruter cet été.