Mercato : Nabil Fekir au Barça, le démenti tombe

En quête d’un dernier renfort offensif pour clôturer son mercato estival, le Barça pourrait trouver son bonheur en recrutant un autre Français, à savoir Nabil Fekir.

Selon les informations de Manu Sainz, le champion du monde 2018 est actuellement dans les bureaux des dirigeants du Betis avec une offre du FC Barcelone entre les mains.

D’après Diario AS, les deux clubs de Liga négocieraient le transfert de l’ancien milieu offensif de l’OL, arrivé à Séville en 2019 en l’échange de 20 ME. Un bruit de couloir qui ne devrait rester qu'une rumeur sans suite, vu que Fabrizio Romano annonce que Fekir n'ira finalement pas à Barcelone en cette fin de mercato. Il faut dire que l'international français était bien au siège du Bétis, mais a priori c'était pour négocier une partie de son contrat afin de faciliter l'arrivée d'un nouveau joueur.

Been told that Nabil Fekir is NOT joining Barcelona. No negotiations ongoing with Betis, as things stand. 🚨❌ #DeadlineDay pic.twitter.com/pvJOLTCgxW