Mercato : MU fait deux folies pour des stars du Mondial

Il aura suffi que José Mourinho pousse un petit coup de gueule sur l’absence d’arrivées majeures au sein de son effectif, pour que Manchester United s’embrase.

Ce jeudi, la presse anglaise ne sait plus où donner de la tête car les Red Devils se préparent à passer à l’action dans deux dossiers de taille. Il y a d’abord « l’échauffement » avec les discussions au sujet de la venue d’Ante Rebic. L’ailier croate a mis le feu à la Coupe du monde avec ses dribbles et ses centres, et Manchester United a ouvert les négociations avec Francfort annonce le Daily Mail. Pour convaincre le club allemande de céder son ailier de 24 ans, MU va poser tout simplement 50 ME sur la table. Un chiffre qui paraît fou, mais qui n’est rien comparé à une autre révélation de la Coupe du monde.

En effet, le tarif pour les joueurs anglais est toujours hallucinant au mercato, et cela pourrait monter très haut pour Harry Maguire. A 25 ans, le musculeux défenseur central évoluait en D2 anglaise il y a deux ans de cela, mais sa bonne saison avec Leicester puis son épatante Coupe du monde ont fait grimper les enchères. Pour le faire venir, les pensionnaires d’Old Trafford comptent lâcher 67,5 ME, annonce The Sun. Une addition qui commence donc à sérieusement monter, et qui pourrait ramener à José Mourinho les recrues dont il rêve tant.