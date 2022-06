Mercato : Mohamed-Ali Cho zappe l’OM, il a trouvé mieux

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Courtisé par plusieurs sérieux clubs européens, Mohamed-Ali Cho va quitter Angers très prochainement. Pas pour l'OM, qui croyait sérieusement en ce dossier.

Attentif aux espoirs du championnat de France, Pablo Longoria avait plus qu’un oeil sur lui, puisqu’il le courtisait depuis quelques semaines et espérait passer la vitesse supérieure au mercato. Les pourparlers avaient bien avancé mais pour deux raisons, le projet de l’OM n’a pas convaincu le jeune attaquant du SCO. Il y avait tout d’abord la volonté à tout prix d’avoir du temps de jeu pour poursuivre sa progression, ce que Marseille ne pouvait pas lui garantir. Ensuite, le club provençal n’avait toujours pas le feu vert de la part de la DNCG pour recruter, ce qui a compliqué ce dossier. Résultat, Mohamed-Ali Cho a pris la direction de la Real Sociedad.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed-Ali Cho (@mofire.11)

L’accord est désormais total affirme Goal, pour qui Angers a accepté l’offre comprise entre 12 et 15 millions d’euros de la part du club basque. De son côté, le joueur qui était suivi par Francfort et le Bétis Séville notamment, a donné son accord pour un transfert et un contrat de 5 ans. A tout juste 18 ans, l’international espoir français va donc découvrir la Liga, et peut-être donner quelques regrets à l’OM, dont le président Longoria était persuadé que le dossier était très bien parti.