Mercato : Ménez c’est le Barça, le Real, la Juve… Pas le Paris FC !

Dans : Mercato, Ligue 2.

Libre depuis la résiliation de son contrat au Club América cet été, Jérémy Ménez va revenir en France.

Dans les prochains jours, l’attaquant de 32 ans devrait s’engager pour une saison avec le Paris FC, actuel lanterne rouge de Ligue 2. Un choix assez inattendu pour le Français, qui espérait sûrement un coup de fil d’un pensionnaire de Ligue 1. Pourtant, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain Mohamed Sissoko n’est pas surpris et valide la signature annoncée.

« Non. Il sortait d'une saison compliquée au Mexique et voulait se relancer. Le pari est intéressant pour les deux parties, a confié le Franco-Malien au quotidien Le Parisien. Jérémy va avoir du temps de jeu et le club, qui avait besoin d'un leader expérimenté, a trouvé un joueur qui va l'aider à remonter la pente. Un mec de ce calibre va faire du bien au Paris FC. Je le connais, il ne vient pas pour faire de la figuration. » Reste à savoir si la Ligue 2, un championnat réputé rugueux, est adapté à son profil.

Ménez, un beau gâchis

« Franchement ? Un joueur aussi technique que lui mériterait de jouer plus haut. C'est un championnat assez fermé qui ne fait pas briller les techniciens mais il a assez de talent pour s'en sortir, a assuré Sissoko, qui reconnaît que la carrière de Ménez ressemble à un gâchis. Tout le monde dit ça. C'est vrai qu'il fait partie de la belle génération 87 (Benzema, Ben Arfa, Nasri, etc..). C'est son destin. Mais la vérité, c'est qu'un type de son talent, pour moi, il aurait dû jouer à Barcelone, à la Juventus ou au Real Madrid. Pas au Paris FC. » Sans vouloir manquer de respect au club francilien bien sûr...