Mercato : Martin Terrier à Rennes, c’est bouclé pour 12 ME

Dans : Mercato.

Le Stade Rennais tient sa recrue offensive en la personne de Martin Terrier. Florian Maurice, qui avait déjà fait venir l’attaquant en provenance de Strasbourg à Lyon, le récupère une nouvelle fois. Le directeur sportif du club breton a ainsi trouvé un accord avec son ancien club pour un montant de 12 ME, et 3 ME de bonus éventuels. L’OL conserve aussi un pourcentage à la revente de l’ordre de 15 %, dévoile le compte Info Stade Rennais.

Des informations confirmées par RMC, qui indique que le joueur est désormais attendu à Rennes pour effectuer sa visite médicale et signer son contrat. Un premier grand coup pour le club breton, et une tentative de relance pour Martin Terrier, qui n’aura jamais vraiment eu sa chance à Lyon.