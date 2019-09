Mercato : Mandzukic a refusé le PSG, il préfère le Qatar

Dans : Mercato, Serie A, PSG.

Avant de mettre le paquet sur Mauro Icardi, Leonardo avait tenté de faire venir un autre attaquant du championnat italien en difficulté.

Il s’agissait de Mario Mandzukic, barré à la Juventus. Le Croate avait beaucoup d’arguments en sa faveur, avec une possible utilisation rapide, un sens du but aiguisé, et de l’expérience européenne. En plus de cela, la Juventus ne serait pas trop gourmande sur son transfert. Mais le vice-champion du monde a d’emblée refusé l’idée de rejoindre le PSG, mettant un terme à cette rumeur.

Selon La Gazzetta dello Sport, ce n’était visiblement pas pour rester et s’imposer à nouveau à la Juventus, surtout qu’il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions qui débute la semaine prochaine. Le message est visiblement bien passé, puisque l’ancien joueur de l’Atlético Madrid discute activement avec un club qatari dont l’identité n’a pas été dévoilée. A deux ans de la fin de son contrat, il pourrait rapporter plus de 15 ME à Turin, et récupérer un salaire lui permettant de conserver son train de vie turinois, où il émarge à 6 ME brut par saison tout de même.