Hugo Lloris à Los Angeles, c'est confirmé

Mis au placard par Tottenham depuis le début de saison, Hugo LLoris va retrouver du temps de jeu en Major League Soccer. Fabrizio Romano confirme ce vendredi que le gardien de but français des Spurs va s'engager dans les prochains jours avec le Los Angeles FC. Un accord verbal a été trouvé entre toutes les parties, et à 37 ans Hugo Lloris va signer pour une saison avec une option pour prolonger une ou plusieurs années avec le club de la cité des anges. Le champion du monde 2018 et finaliste du Mondial 2022 aura passé 11 saisons à Tottenham où il était arrivé en provenance de l'OL.

🚨🇺🇸 Hugo Lloris to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties — told it’s permanent deal for Lloris who’s leaving Spurs after 11 years.



🟡⚫️ Understand Lloris will sign one year deal at LAFC plus options to extend for next years.



Documents ready soon. pic.twitter.com/0XFIhR9k4y