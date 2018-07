Mercato : Lucas Digne fonce vers Everton

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, Premier League.

Ejecté à la dernière minute de la liste des Bleus au profit de Lucas Hernandez, qui aura eu un rôle clé à jouer dans ce Mondial, Lucas Digne a beaucoup de mal à digérer cette aventure manquée.

Alors qu’il semblait parti pour conserver le rôle de doublure de Jordi Alba à Barcelone, l’arrière gauche français a demandé à son club de le laisser partir en cas de belle offre, et s’est mis à discuter avec plusieurs clubs. L’intérêt d’Everton s’est concrétisé dernièrement annonce El Mundo Deportivo, qui évoque une offre à venir de 16 ME pour l’ancien lillois et parisien. Le club catalan devrait y répondre de manière favorable, et envoyer ainsi Lucas Digne en Premier League, chez un club qui cherche à retrouver les places européennes la saison prochaine.