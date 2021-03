Mercato : Lionel Messi en Argentine, la surprise du siècle ?

Dans : Mercato.

Tandis que l'on pensait au PSG, à Manchester City, ou même à une prolongation au Barça, Lionel Messi pourrait finalement poursuivre sa carrière en Argentine.

De retour au premier plan avec le FC Barcelone, Lionel Messi continue d'affoler les compteurs même à 33 ans. En 26 rencontres de Liga, le numéro 10 a frappé à 23 reprises. Malgré tout, l'avenir de la Pulga est encore très incertain. En fin de contrat en juin prochain, l'international argentin n'annoncera sa décision qu'au terme de la saison. Si le nouveau président du Barça ainsi que tous les supporters croient dur comme fer à une prolongation de leur joueur vedette, d'autres imaginent un avenir plus exotique pour Léo Messi. C'est notamment le cas de German Burgos, entraîneur de Newell's Old Boys.

« Si Diego Maradona a joué ici, Leo aussi va vouloir jouer dans la première équipe de Newell. Je pense qu'à un moment donné, cela arrivera.. Espérons que ce sera bientôt » a déclaré l'ancien adjoint de Diego Simeone dans des propos relayés par Sport. Rappelons qu'avant de rejoindre Barcelone en 2000, Lionel Messi a porté les couleurs de Newell's pendant sa jeunesse. Il a d'ailleurs expliqué à de nombreuses reprises qu'il apprécierait y évoluer en fin de carrière.

La piste PSG pas à écarter

Au-delà du Barça ou de l'Argentine, le Paris Saint-Germain fait toujours figure de destination probable pour le sextuple ballon d'Or. Toujours dans le flou concernant l'avenir de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens comptent bien frapper un énorme coup en cas de départ du Français. Pour le remplacer, deux noms sortent du lot, et pas des moindres : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'Argentin est la priorité numéro 1 du club francilien qui serait même prêt à sacrifier Mauro Icardi pour lui faire de la place. Quoiqu'il en soit, le feuilleton Lionel Messi est loin d'être terminé et risque bien d'animer les prochains mois.