Mercato : Cristiano Ronaldo bouge, l'Europe danse

Dans : Mercato.

Un jeu de chaises musicales pourrait se mettre en marche entre Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Gabriel Jesus. Le Portugais est la clef pour tout débloquer.

Alors que les dirigeants de la Juventus ont assuré que Cristiano Ronaldo resterait cet été, les rumeurs autour du buteur portugais se multiplient. L’ancien joueur du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2022, a été évoqué dans plusieurs clubs depuis quelques semaines. La Stampa révélait il y a quelques jours l’intérêt du PSG pour CR7. Selon le média italien, Cristiano Ronaldo est intéressé à l’idée de rallier Paris. Un échange avec Mauro Icardi a même été évoqué. Mais méfiance, Leonardo n’est pas seul dans cet énorme dossier. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, rapportées par le Daily Star, Manchester United cherche à faire revenir Cristiano Ronaldo. Ce transfert bousculerait alors l’avenir d’Harry Kane mais aussi de Gabriel Jesus.

CR7 à United, Kane à City ?

Si Cristiano Ronaldo faisait son grand retour à Manchester United, la Juventus se pencherait sur Gabriel Jesus. Manchester City et Pep Guardiola ne diraient pas non si et seulement si Harry Kane débarquait en provenance de Tottenham. L’attaquant anglais est désireux de partir mais les Spurs sont gourmands. Un départ du buteur brésilien offrirait une plus grande marge de manœuvre à Manchester City. CR7 a donc un rôle clef à jouer dans ce jeu de chaises musicales qui implique les grosses écuries européennes. Passé par Old Trafford entre 2003 et 2009, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or peut éventuellement faire le bonheur de toute une ville. Encore faut-il, dans un premier temps, que la Juventus et Manchester United trouvent un accord. Massimiliano Allegri, de retour aux affaires à Turin, aura sûrement son mot à dire.