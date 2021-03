PSG : Icardi sacrifié pour faire une place à Messi ?

Dans : PSG.

Ce n’est plus un secret, le PSG observe attentivement la situation de Lionel Messi dans l’optique du mercato.

En fin de contrat à Barcelone, le Ballon d’Or ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Tandis que son départ ne semblait plus faire de doute, son avenir a été totalement relancé par l’élection de Joan Laporta à la présidence du Barça. Tout fraîchement élu, ce dernier n’a pas caché que son ambition ultime était de prolonger le contrat de Lionel Messi dans les plus brefs délais, en dépit de la situation économique extrêmement critique du FC Barcelone. Si le vice-champion d’Espagne échouait, nul doute que le PSG serait à l’affût pour tenter de s’octroyer les services de l’ami de Neymar. Une information confirmée par le Mundo Deportivo, qui explique cependant que le PSG sera dans l’obligation d’alléger sa masse salariale pour tenter de faire venir Lionel Messi.

Le média catalan croit savoir que Leonardo a d’ores et déjà identifié le joueur à sacrifier afin de faire une place à Lionel Messi la saison prochaine. Sans surprise, il s’agit de Mauro Icardi, dont le salaire fait partie des plus conséquents au PSG. Au-delà de bénéficier d’un salaire colossal, l’ancien attaquant de l’Inter Milan déçoit depuis plusieurs semaines. Loin d’être affûté, il a cruellement déçu Leonardo, qui avait misé 50 ME sur lui cet été afin de le recruter de manière définitive. Par ailleurs, le Mundo Deportivo croit savoir que le PSG a plus que jamais l’intention de s’offrir les services de Moise Kean, lequel n’est que prêté sans option d’achat par Everton pour le moment. De toute évidence, un éventuel départ de Mauro Icardi ne suffirait pas à assumer à la fois le salaire de Lionel Messi et le transfert de Moise Kean, que les Toffees ne vendront sans doute pas à moins de 40 ME. Encore une fois, Leonardo va donc devoir se montrer extrêmement inventif.