Mercato : Le triplé pour Giroud ?

Barré à Chelsea malgré l’absence de recrutement l’été dernier, Olivier Giroud sent bien que les choses ne vont pas s’améliorer pour lui cette saison. Abraham et Batshuyai prennent en effet tout le temps de jeu.

Et au final, comme cela a été rappelé lors du dernier rassemblement des Bleus, il prend le risque de perdre sa place en équipe de France, même s’il a inscrit deux buts en deux matchs la semaine dernière. Résultat, l’attaquant tricolore réfléchit à un nouveau point de chute, et ce ne serait pas pour un retour en France. Selon The Sun, Olivier Giroud pourrait une nouvelle fois ne pas avoir à déménager puisque Crystal Palace s’est renseigné à son sujet afin de renforcer son attaque.

Une piste qui permettrait certainement à l’ancien de Montpellier de récupérer un peu de temps de jeu au sein d’un club moins fourni que Chelsea, tout en conservant un cadre de vie à Londres qu’il apprécie depuis son arrivée à Arsenal. Il reste que Chelsea ne peut toujours pas recruter cet hiver, et risque donc de ne pas laisser filer un joker offensif aussi facilement que cela, la saison étant encore longue pour tout le monde, avec la Ligue des Champions, les Coupes et la Premier League.