Mercato : Le moment ou jamais, l'Inter tente le coup Lionel Messi

Dans : Mercato.

L'Inter Milan estime avoir sa chance pour recruter Lionel Messi, et a décidé de profiter des guerres en interne au Barça pour essayer de faire venir la superstar argentine.

En froid avec sa direction, Lionel Messi ne cache plus son agacement, et envoie quelques messages lapidaires sur les réseaux sociaux. Ce fut le cas en début d’année à l’encontre d’Eric Abidal au sujet de tensions dans le vestiaire, et encore plus récemment. La Pulga s’est ensuite énervée de voir les rumeurs sur les difficultés des joueurs barcelonais à faire des efforts sur leurs salaires pendant la crise du Coronavirus. De quoi quelque peu glacer ses relations avec la direction, d’autant qu’à son goût, Lionel Messi estime que les dirigeants n’ont pas fait beaucoup d’efforts pour faire revenir Neymar l’été dernier, alors qu’ils ont lâché plus de 100 ME pour recruter Antoine Griezmann, avec qui l’entente sur le terrain et en dehors n’est pas foudroyante. En tout cas, cette situation est jugée comme suffisamment profitable pour que l’Inter Milan décide de tenter sa chance pour le recrutement de Lionel Messi.

C’est ce qu’affirme le média sportif argentin TNT Sports, pour qui le club lombard a décidé de faire une offre pour tester la fidélité du Ballon d’Or 2019. Une offre colossale pour réaliser ce transfert quasiment impossible, avec en toile de fond l’idée de recréer la rivalité entre Cristiano Ronaldo, désormais à la Juventus, et donc Lionel Messi à l’Inter Milan, du côté de la Série A. Même si l’opération semble irréalisable sur le plan sportif comme financier, cela démontre en tout cas que l’attaquant du club catalan n’est plus considéré comme intouchable sur le marché des transferts.