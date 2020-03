Barça : Agacés, Messi et les autres valident une baisse de 70% des salaires

Dans : Liga.

Dans un communiqué, Lionel Messi a fait savoir que ses coéquipiers du FC Barcelone et lui acceptaient de baisser les salaires pour aider les autres salariés du club.

Alors que les négociations duraient depuis des jours, ce qui commençait à sérieusement agacer, y compris les supporters du FC Barcelone, Lionel Messi a annoncé lundi midi que ses coéquipiers et lui avaient validé une baisse de salaire de 70% afin que l’ensemble des autres salariés du Barça soient payés à 100%. Seule la section football traînait les pieds, puisque les autres sportifs professionnels du géant catalan avaient validé cet accord. Et la star argentine ne le cache pas, certaines critiques venues de l'intérieur du club n’ont pas été du goût des footballeurs barcelonais.

« Tout d'abord, il a été rapidement clair que notre volonté a été d'appliquer une baisse de notre salaire, car nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et nous sommes les premiers à tout faire pour aider le club quand on nous le demande (...) Il ne cesse de nous étonner que de l'intérieur du club, il y ait eu des gens qui ont essayé de faire pression afin que nous fassions quelque chose que nous avons toujours envisagé de faire. En fait, si l'accord a été retardé de quelques jours, c'est tout simplement parce que nous recherchions une formule pour aider le club et ses salariés en ces temps difficiles. Pour notre part, le moment est venu d'annoncer que, outre la réduction de 70% de notre salaire pendant l'état d’urgence, nous apporterons également notre contribution personnelle afin que les employés du club puissent percevoir 100% du salaire tant que cette situation perdure », a indiqué Lionel Messi en son nom et au nom de ses coéquipiers du FC Barcelone.