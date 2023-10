Mercato ‍: Le Barça veut jouer un sale tour à Guardiola

Dans : Mercato.

Satisfait de Robert Lewandowski, le Barça savoure de compter dans ses rangs l’un des meilleurs buteurs européens. Mais les Catalans ne se laissent pas griser et veulent préparer l’avenir à ce poste en ciblant Julian Alvarez.

Recrue phare du FC Barcelone en juillet 2022, Robert Lewandowski assume parfaitement son statut de serial buteur en Catalogne. Depuis qu’il porte les couleurs du club blaugrana, l’international polonais a inscrit 39 buts en 55 matchs, un excellent total avec une moyenne supérieure à un but par match. Le champion d’Espagne en titre est pleinement satisfait du rendement de l’ex-star du Bayern Munich.

Le FC Barcelone rêve de Julian Alvarez

Mais selon les informations du journal Sport, il existe chez le directeur sportif barcelonais Deco une volonté d’anticiper l’avenir et de recruter assez vite le successeur de Robert Lewandowski, dont le contrat court jusqu’en 2026 à condition que certaines conditions soient remplies notamment en ce qui concerne le nombre de matchs disputés. C’est ainsi que le journal espagnol nous apprend que le Barça est à la quête de son futur avant-centre. Contrairement à l’été dernier, le nom de Kylian Mbappé n’est pas cité. C’est en direction de Manchester City que les regards se tournent puisque le Barça adorerait chiper Julian Alvarez à Pep Guardiola.

Dans l’ombre d’Erling Haaland la saison dernière, le champion du monde argentin a beaucoup plus de temps de jeu en 2023-2024 et s’éclate enfin chez les Citizens. Il faudrait néanmoins un miracle pour que Barcelone rafle la mise dans le dossier Julian Alvarez dans la mesure où l’ex-attaquant de River Plate a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 en faveur de Manchester City. Mais les relations sont excellentes entre l’état-major barcelonais et celui du champion d’Angleterre comme le prouvent les transferts récents de Gündogan ou encore de Joao Cancelo. C’est pourquoi le Barça a l’intention de tenter sa chance dans le dossier Julian Alvarez même si à première vue, les chances blaugrana de rafler la mise sont très minces.