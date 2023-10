Barça-PSG truqué ‍? Une inculpation très génante pour Barcelone

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

C'est un coup de tonnerre à Barcelone, puisqu'après Sandro Rossel et Josep Maria Bartomeu, deux anciens présidents du Barça, c'est Joan Laporta qui est désormais inculpé pour corruption dans le dossier de la corruption arbitrale entre 2001 et 2018.

Cela fait la Une des médias sportifs espagnols depuis quelques minutes, la justice vient d’inculper Joan Laporta, l’actuel président du FC Barcelone. Pour les juges, il est clair que ce dernier était aux commandes du Barça entre 2008 et 2010, et que le délit de corruption ne peut être prescrit, sachant que l’enquête estime que le club catalan a versé 7,3 millions d’euros à José Maria Negreira, patron des arbitres espagnols, et son fils entre 2001 et 2018. Dans un premier temps, Laporta avait échappé aux poursuites grâce à la prescription de dix ans, mais le juge estime que ce délai débute en 2018 et que Joan Laporta ne peut échapper aussi facilement aux poursuites puisqu’il était au club pendant une partie des faits.

Le Barça a dépensé 7,3 millions en 17 ans

De même, la justice espagnole précise que même si pour l’instant aucune preuve sportive ne permet d’affirmer que Negreira a aidé le Barça à gagner des matchs, ces 7,3 millions d’euros ont très certainement « dû profiter au FC Barcelone au détriment du reste des clubs de Liga ou ses rivaux en Coupe du Roi. » S’agissant d’un juge espagnol, ce dernier n’évoque pas la Ligue des champions, cette compétition ne relevant pas de sa compétence, mais il ne fait aucun doute que l’UEFA se penchera rapidement sur la question si les faits de corruption sont prouvés. La mise en examen de Joan Laporta confirme en tout cas que l’affaire est tout sauf anecdotique, même si le FC Barcelone se défend d’avoir permis la mise en place d’un système de corruption malgré cette dépense énorme de 7,3 millions d’euros. Et forcément, cela réveille de vieux souvenirs traumatisants du côté du Paris Saint-Germain, le scénario de la remontada revenant à la surface, quelques mois après les affirmations d'El Chiringuito sur le même sujet.

Tony Chapron arbitrera le PSG, le week-end qui suit la Remontada.



L'ancien arbitre révèle, aujourd'hui, une SÉQUENCE INÉDITE entre Unaï Emery et lui, au lendemain de ce match historique 😱



Document à retrouver en intégralité sur CANAL+ ▶️ https://t.co/j1oVQoygxA pic.twitter.com/bhWyrxDya3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 24, 2022

Lors du fameux 6-1 infligé par le Barça de Lionel Messi et Neymar, l’arbitrage de l’Allemand Deniz Aytekin ayant été plusieurs fois mis en cause. Ce dernier n’avait jamais été sanctionné par l’UEFA, mais avait été tout de même poliment mis au placard en n’ayant plus accordé autant de gros matchs à celui qui en Bundesliga était considéré comme l’un des meilleurs sifflets. Récemment, lors d'un documentaire sur Canal+, Tony Chapron, qui arbitrait à l'époque de la remontada de 2017, a avoué qu'il avait menti à Unai Emery au sujet de l'arbitrage de ce match, ne préférant pas dire ce qu'il avait sur le coeur contre son collègue allemand : « Quand on est arbitre, on est un peu solidaire. En tout cas, on fait corps. J'ai menti à Emery et je lui ai répondu: Non je n'ai pas vu le match », Tony Chapron précisant ensuite qu'il avait bien vu cette rencontre. Plus de six ans après le traumatisme, le PSG pourrait avoir quelques surprises lorsque ce dossier de corruption passera au tribunal en Espagne.