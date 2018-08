Mercato : Le Barça va revenir à la charge pour Paul Pogba !

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Longtemps durant le mercato, l’avenir de Paul Pogba a été incertain. Et pour cause, l’international français était dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus Turin, mais la fin du mercato anglais a définitivement éteint les espoirs des courtisans du champion du monde 2018. Néanmoins, le Barça n’a pas totalement abandonné l’idée de recruter Paul Pogba, selon les informations du Daily Express. En effet, le club catalan a d’ores et déjà prévu de revenir à la charge l’été prochain.

Le plan du champion d’Espagne en titre est simple, mettre la pression sur Manchester United dans un an, alors que Paul Pogba n’aura plus que deux ans de contrat Outre-Manche. Reste que d’ici là, le Français pourrait prolonger… ou José Mourinho partir. Autant dire qu’il peut se passer des choses d’ici l’été prochain, mais l'intention du FC Barcelone est toujours de s’offrir Paul Pogba, dont le style de jeu s’adapterait parfaitement à l’équipe selon Ernesto Valverde. Pour rappel, Manchester United avait refusé une offre de 50ME en plus de Yerry Mina et d’André Gomes cet été. Preuve qu’il faudra faire chauffer la carte bleue…