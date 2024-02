Mercato ‍: Hakimi ne quittera pas le PSG cet été

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain va perdre Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale va devoir se renforcer surtout qu'un autre de ses cadres prévoit également son départ au Real Madrid.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi n'a pas eu la chance d'essayer de s'imposer en Espagne. Barré par la concurrence de l'indéboulonnable Dani Carvajal, le Marocain est parti s'exiler au Borussia Dortmund pour obtenir du temps de jeu, puis a été transféré à l'Inter Milan. Désormais joueur du PSG, depuis 2021, Hakimi a noué des liens amicaux très forts avec Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2026 à Paris, le joueur aux 72 sélections avec les Lions de l'Atlas est considéré comme invendable par le club de la capitale. Pourtant, le média Mundo Deportivo avance la possibilité d'un départ. Pas cet été mais plutôt lors du mercato estival 2025. Lorsque le joueur de 25 ans n'aura plus qu'un an de contrat. Si Hakimi refuse de prolonger à Paris, alors les dirigeants devront le vendre pour éviter un scénario similaire à celui de Kylian Mbappé. Real Madrid est en embuscade pour récupérer son ancien prodige.

Le Real Madrid prépare le retour d'Achraf Hakimi en 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Florentino Pérez a un plan très clair pour le Real Madrid, celui d'assurer l'avenir du club pour les prochaines années. Recruter Kylian Mbappé entre clairement dans sa politique sportive et remplacer Carvajal par Hakimi dans un an semble également logique. Le PSG va certainement tout faire pour conserver son numéro 2 mais la presse espagnole est formelle, avec Kylian Mbappé au Real Madrid, le retour du défenseur chez les Merengues est obligé. Reste à savoir comment va réagir Paris qui ne cesse de perdre ses stars depuis quelques saisons. Le prochain mercato estival devrait déjà donner quelques indications sur le futur du PSG, et sur celui d'Achraf Hakimi qui n'est pour le moment pas en position de force pour négocier son départ.