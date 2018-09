Mercato : Le Barça confirme, ce Lillois lui a tapé dans l’oeil

Dans : Mercato, LOSC, Liga.

Dans le viseur de la DNCG, le LOSC a dû vendre plusieurs joueurs au mercato estival pour éviter toute sanction.

Parmi les éléments à grosse valeur marchande, Nicolas Pépé (23 ans) a longtemps été annoncé sur le départ, notamment à l’Olympique Lyonnais, mais a finalement décidé de rester. Quelques semaines plus tard, Lille ne regrette sûrement pas cette décision. En effet, l’attaquant des Dogues réussit un début de saison canon ! L’ancien Angevin compte déjà quatre buts et trois passes décisives en Ligue 1 et fait partie des nominés pour le titre de joueur du mois d’août, tout comme Kylian Mbappé et le Dijonnais Julio Tavares.

Forcément, Pépé a attiré l’attention de clubs européens. On annonce même l’intérêt du FC Barcelone pour l’international ivoirien. Et ce n’est pas qu’une simple rumeur. Contacté par Mundo Deportivo, un membre de la direction blaugrana a confirmé que le Lillois était « très, très intéressant ». Le Stade Pierre-Mauroy accueillera donc des émissaires du Barça tout au long de la saison…