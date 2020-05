Mercato : La Juve n'en peut plus, Rabiot va finir à Everton

Après une fin de parcours chaotique au PSG, Adrien Rabiot pensait bien pouvoir faire décoller sa carrière à la Juventus.

Sportivement, ses performances ne lui ont pas permis de s’imposer. Sur le plan du comportement, cela s’est sérieusement dégradé ces derniers jours, notamment avec sa décision de rentrer très tard de France. Malgré les rappels de son club, le milieu de terrain a fait la sourde oreille pour ne revenir dans le Piémont que ce mercredi. De ce fait, il manquera la reprise de l’entrainement collectif, puisqu’il devra observer 14 jours de quarantaine. Un problème que ses coéquipiers, en dehors d’Higuain resté au chevet de sa mère, ont su éviter en revenant plus tôt. Pour les dirigeants turinois, c’est le signal que le torchon brûle.

Adrien #Rabiot could leave #Juventus in the next months. His mother and agent Veronique has talked with #Newcastle and #Everton (Ancelotti estimates him since the times at PSG). #transfers #NUFC #EFC