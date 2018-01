Mercato : La Chine fait de Bakambu le joueur africain le plus cher de l'histoire !

Dans : Mercato, Foot Mondial.

Auteur d’un excellent début de saison à Villarreal, Cédric Bakambu a convaincu Beijing Guoan de débourser une fortune pour son transfert.

Le club chinois a en effet lâché 40 M€, soit le montant de la clause libératoire du Franco-Congolais. L’opération sera bientôt officialisée, sachant que les discussions sont terminées et que l’attaquant de 26 ans a déjà passé sa visite médicale avec succès. Dernier détail à régler pour la nouvelle formation de Bakambu, le règlement des nouvelles taxes en Chine. Car selon L’Equipe, le Beijing Guoan ne se contentera pas de dépenser le prix du transfert.

En raison de la réglementation de son Etat, le pensionnaire de la Chinese Super League misera 74 M€ au total ! La facture est salée, même pour un attaquant auteur de 14 buts toutes compétitions confondues cette saison. De son côté, l’international congolais percevra 18 M€ brut par an et deviendra le joueur africain le plus cher de l’histoire. Au passage, Sochaux, son club formateur, récupérera une indemnité supérieure à 1 M€.