Mercato : L'OM, l'OL et le Bétis sur un ailier de L1 à 8 ME

Formé à Châteauroux, Flavien Tait confirme à chacune de ses sorties qu’il est devenu un pion essentiel du SCO d’Angers.

A 26 ans, le natif de Longjumeau marque des points dans l’animation de la formation angevine, qui est allée chercher son maintien avec notamment une victoire à Caen ce samedi. Et si la formation de Stéphane Moulin ne fait pas forcément de bruit en Ligue 1, les performances de Flavien Tait intéressent du beau monde. Ainsi, le média espagnol Futbolistos annonce que le Bétis Séville a craqué sur l’Angevin sous contrat jusqu’en juin 2022.

Le club andalou compte l’utiliser comme ailier, notamment pour remplacer un Joaquin vieillissant, et qui n’est pas certain d’aller au bout de son contrat. Pour aller chercher Flavien Tait, la bataille pourrait être âpre puisque le SCO ne bradera pas un joueur devenu titulaire, et qui est évalué à 8 ME. Une somme qui ne dérange pas d’autres clubs de l’élite, puisque Lyon et Marseille sont annoncés comme candidats à sa venue, tout comme la formation allemande de Hoffenheim. De beaux candidats pour un joueur qui continue de progresser chaque saison, et qui pourrait bien franchir un énorme cap dans sa carrière cet été.