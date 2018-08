Mercato : L'OL va devoir cravacher pour s'offrir Pépé !

Dans : Mercato, LOSC, OL, Ligue 1.

La fin du mercato s’annonce explosive au LOSC. Et pour cause, le club nordiste a déjà vendu pour 55ME et aimerait atteindre la barre des 80ME évoquée lors du passage devant la DNCG. Ainsi, plusieurs joueurs sont sur la liste des transferts, notamment Araujo et Benzia… mais pas Nicolas Pépé. Annoncé dans le viseur de l’OL ces derniers jours, l’international ivoirien n’est pas vraiment à vendre, selon RMC Sport, qui annonce que le LOSC privilégierait un départ seulement l’été prochain pour son talentueux gaucher.

« A Lille, personne n’est intransférable mais garder Nicolas Pépé est une priorité car sa côte pourrait être encore plus haute en fin de saison (25 millions aujourd’hui et pas loin de 40-50 millions s’il continue ses performances depuis la fin de saison dernière). Et puis sur le plan sportif, c’est la pièce essentielle d’une attaque qui a démarré en trombe en ce début de saison » explique le média, qui calme donc sérieusement tout le monde au sujet d’un éventuel transfert de Nicolas Pépé à Lyon. Reste à savoir si le club rhodanien passera à la vitesse supérieure dans ce dossier afin de combler le départ de Mariano Diaz pour le Real Madrid…