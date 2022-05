Mercato : L’OL et l’OM se mesurent à Manchester City

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le dossier Isaak Touré s'est compliqué pour l'OL et l'OM, qui voient Manchester City accueillir le jeune défenseur central et lui proposer un plan de carrière précis. Mais rien n'est perdu.

L’OL et l’OM le savent très bien, c’est au début du marché des transferts que les meilleurs affaires peuvent se faire. Alors que la saison vient de se terminer, les deux « Olympiques » cherchent à faire venir Isaak Touré. Grand club formateur français, Le Havre se prépare à se séparer de son puissant défenseur central. Ce dernier a 19 ans, et possède encore un an de contrat, mais en Normandie, son départ est déjà acquis. Toutefois, la période est bonne pour faire monter les enchères. Déjà, avec l’OL et l’OM sur le coup, Le Havre a de quoi faire, mais en plus, les clubs allemands de Francfort et Wolfsburg sont sur les rangs. De son côté, Isaak Touré a pris l’avion cette semaine pour se rendre en Angleterre. Un nouveau candidat est apparu, avec des capacités et un plan capables de mettre à mal tous les concurrents.

Manchester City puis Troyes, ou Lyon ou Marseille ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Touré Souleymane Isaak (@isaak_toure6)

Il s’agit en effet de Manchester City, qui a invité l’international français U19 à visiter ses installations, et lui a proposé également un début de carrière en douceur sous ses couleurs. L’Equipe affirme en effet que la formation de Pep Guardiola compte le recruter pour le prêter dans l’un de ses clubs satellites, à savoir Troyes. Une manière de poursuivre son apprentissage en Ligue 1 sans connaitre un trop gros changement dans sa jeune carrière. De son côté, Manchester City n’aurait aucun mal à lâcher les 5 millions d’euros que le HAC demande pour boucler ce transfert. Une perspective qui a de quoi séduire le jeune Touré, même si rien n’est encore bouclé dans ce dossier, où l’OL et l’OM espèrent que la possibilité de jouer les premiers rangs en France avant éventuellement un départ à l’étranger vont séduire le défenseur central considéré comme très prometteur.