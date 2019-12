Mercato : L’OL et l’OM salivent devant le même joueur

Dans : Mercato.

Dimanche, nous évoquions sur notre site l’intérêt de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille à l’égard de Faouzi Ghoulam dans l’optique du mercato hivernal.

En effet, le Corriere dello Sport indiquait que les deux cadors de Ligue 1 étaient très intéressés par le profil de l’international algérien, en manque de temps de jeu à Naples. En ce début de semaine, la piste d’un retour en France se confirme pour l’ancien joueur de l’ASSE. Et pour cause, Stadio Sport affirme que du côté de Naples, la vente de Faouzi Ghoulam, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2022, est devenue une priorité. Sans pour autant que l’Algérien soit bradé à un prix ridicule au mercato.

Effectivement, le média transalpin indique que Naples fera le nécessaire pour vendre Faouzi Ghoulam cet hiver ou cet été, tout en ayant la volonté de récupérer une somme rondelette, certainement aux alentours de 15 ME. Cités en fin de semaine dernière comme de sérieux prétendants à la signature de l’ancien Stéphanois, Marseille et Lyon sont de nouveau évoqués. L’OM et l’OL sont même les deux seuls clubs cités par le média italien pour récupérer Faouzi Ghoulam, utilisé à seulement 5 reprises par Carlo Ancelotti puis par Gennaro Gattuso du côté de San Paolo. Reste maintenant à voir si un deal sera possible dès janvier pour l’un des deux Olympiques. Pour rappel, l’un souhaite recruter un concurrent à Jordan Amavi tandis que l’autre n’est absolument pas convaincu par sa recrue estivale Youssouf Koné…