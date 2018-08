Mercato : L'OL et l'OM prêts à bondir, ce joueur a refusé West Ham !

Dans : Mercato, OL, OM, OGCN, Rennes.

Ces derniers jours, Harold Moukoudi était annoncé tout proche de West Ham. Pour une somme avoisinant 12ME, le jeune défenseur central du Havre (20 ans) devait s’engager en faveur des Hammers. Mais selon les informations de France Bleu, ce dernier a finalement fait machine arrière. Et cela pour une raison très simple : il souhaite découvrir le championnat de Ligue 1 avant de faire le grand saut vers l’étranger. Une décision pleine de sagesse qui pourrait bien faire les affaires de deux cadors du championnat, qui vont encore une fois se retrouver sur un dossier du mercato en plein cœur de l’été.

Nice et Rennes également sur le coup

En effet selon la radio, l’OL et Marseille font partie des clubs qui verraient d’un très bon œil la signature d’Harold Moukoudi. Pourtant, le club rhodanien recherche un futur taulier possédant déjà une certaine expérience européenne et Marseille ne souhaite plus se renforcer en défense après s’être déjà offert Duje Caleta-Car. Mais le potentiel de Moukoudi semble faire perdre la raison aux décideurs des deux Olympiques. Par ailleurs, Nice et Rennes sont également sur les rangs. Mais auront-ils les moyens de lâcher environ 10ME au Havre pour s’offrir un joueur libre dans un an ? L’un des feuilletons de l’été pourrait se décanter rapidement…