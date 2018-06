Mercato : L'OL et l'ASSE sont prévenus, ce buteur vaut 6ME

Dans : Mercato, OL, ASSE, FC Nantes, Nîmes.

Auteur de 24 buts en Ligue 2 avec Nîmes la saison dernière, Umut Bozok intéresse plusieurs clubs de Ligue 1.

Saint-Etienne, Nantes et surtout Lyon seraient les principaux courtisans du Turc de 21 ans. Mais ce dernier n’est pas pressé de quitter les Crocos. Et dans les colonnes du quotidien L’Equipe, Laurent Boissier a prévenu les cadors de Ligue 1 : Nîmes ne bradera pas son meilleur joueur au mercato. « Il est bien chez nous et on a envie de le garder » a prévenu le directeur sportif du club qui fera son grand retour dans l’élite la saison prochaine avant de poursuivre.

« S’il y a une offre, on regardera. Mais il faudra vraiment que tout le monde soit content. Quand on n’a pas envie de vendre quelqu’un, on ne fixe pas de prix » a-t-il expliqué. Mais alors, quel est le juste prix d’Umut Bozok ? Selon les informations du quotidien national, c’est une somme d’environ 6ME qui sera réclamée par le club gardois, en difficulté financière et qui pourrait être contraint de vendre ses meilleurs éléments afin d’équilibrer ses comptes cet été. Les clubs de Ligue 1 sont prévenus...