Mercato : L’OL et l’ASSE s'arrachent pour Malang Sarr

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Encore et toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central durant ce marché des transferts, l’AS Saint-Etienne a coché le nom de Malang Sarr. Comme son rival lyonnais.

Dans cinq jours, le mercato estival fermera ses portes, et Sainté attend toujours l’arrivée de sa première recrue. Sans le moindre budget en poche, à cause de finances catastrophiques en cette période de crise du Covid, l’ASSE va tenter de faire de jolis coups à la dernière minute. Avant la fin du mois d’août, Claude Puel espère notamment recruter un buteur et un défenseur central. Sur le poste défensif, les Verts ont peut-être trouvé leur bonheur avec un ancien de la Ligue 1. Puisque selon les informations du 10 Sport, le club du Forez s’intéresse de près à Malang Sarr. Formé à Nice et parti libre à Chelsea durant l’été 2020, le joueur de 22 ans veut trouver un nouveau challenge, après avoir passé une saison au FC Porto. Sachant que son club s’apprête à recruter Jules Koundé pour 50 millions d’euros, l’ancien international espoirs sait qu’il n’aura pas sa chance chez les Blues cette saison.

L’OL concurrence l’ASSE pour Sarr

Par conséquent, il se cherche actuellement une porte de sortie avant la fin de ce mercato. Et celle-ci pourrait donc se trouver en France, où sa côte reste intacte depuis ses grands débuts au Gym. Puisque ces derniers jours, Saint-Etienne a bien pris des renseignements sur Sarr, disponible dans le cadre d’un prêt. Mais si l’ASSE n’a encore rien proposé au défenseur central, il ne va pas falloir traîner en route. Car derrière, la concurrence est là. Vu que l’OL suit aussi Sarr. Potentiellement en quête d’un nouveau défenseur central, pour compenser le prochain départ de Marcelo, l’OL vient « très récemment de prendre la température dans le dossier Malang Sarr ». Un derby avant l’heure sur le mercato entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France.