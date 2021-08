ASSE : Puel a tranché, les Verts veulent juste un buteur

Dans : ASSE.

Encore et toujours en quête de sa première recrue estivale, l’AS Saint-Etienne a désormais une priorité bien définie : celle de faire venir un avant-centre.

Suite à une dernière saison assez compliquée, avec un manque criant de résultats, le club du Forez voulait repartir du bon pied pour cet exercice 2021-2022. Sauf que pour l’instant, l’été se passe assez mal. Puisque dans la foulée d’une préparation difficile, avec une seule victoire au compteur contre Grenoble, Sainté a débuté sa saison de L1 avec un match nul contre Lorient sur sa pelouse de Geoffroy Guichard dimanche dernier (1-1). Lors de cette rencontre, l’équipe de Claude Puel a affiché certaines limites, qui doivent maintenant être gommées par l’arrivée de nouvelles recrues. Depuis plusieurs semaines, Puel a deux priorités de recrutement. Une en défense, où le poste de central est coché. Mais aussi et surtout en attaque, où le rôle d’avant-centre est clairement dans le besoin. Sans argent, l’ASSE fait son maximum pour arriver à ses fins et débloquer son compteur dans le sens des arrivées.

Sainté vise un attaquant d'expérience

Malgré un besoin urgent, le coach des Verts ne veut pas se tromper. Il préfère donc écarter de nombreuses pistes, pour avoir de meilleures opportunités en fin de mercato. Surtout devant, car le jeune défenseur Mickaël Nadé a marqué des points contre Lorient. Au contraire de Charles Abi, qui a affiché de grosses lacunes. Pisté par Anderlecht ces derniers jours, l’ancien vainqueur de la Gambardella pourrait faire ses valises avant la fin du mois d’août. Pour le remplacer, ou le concurrencer s’il reste, Puel veut un joueur rapide et expérimenté, comme l’avoue But ASSE. « La priorité va maintenant clairement à un avant-centre. Dans une équipe stéphanoise en difficulté depuis la saison passée face aux défenses regroupées, l'arrivée d'un 'ouvre boîte' est de plus en plus envisagée. Les profils de plusieurs joueurs d'expérience sont actuellement à l'étude », peut-on lire sur le site spécialisé. Si Saint-Etienne veut passer une saison plus tranquille que la dernière, avec la possibilité de jouer un Top 10 en championnat, il faudra de toute façon passer à l’action en cette fin de mercato.