Mercato : L’OL écarté, Lemar tient une piste étonnante

Dans : Mercato.

Poussé vers la sortie par l’Atlético Madrid, Thomas Lemar cherche un point de chute cet hiver. Le Français ne devrait pas revenir en Ligue 1 et semble plutôt se diriger vers l’Angleterre.

Ça sent déjà la fin pour Thomas Lemar (24 ans) à l’Atlético Madrid. Depuis sa signature à l’été 2018, le milieu offensif ne s’est jamais vraiment imposé dans le onze de Diego Simeone. Malgré un état d’esprit irréprochable, le Français ne parvient toujours pas à s’adapter pendant sa deuxième saison en Espagne. Autant dire que la presse locale n’épargne pas celui qui avait été recruté pour 72 M€. D’ailleurs, le club madrilène n’est pas beaucoup plus tendre avec Lemar, clairement poussé vers la sortie cet hiver.

En effet, les Colchoneros aimeraient s’offrir un attaquant du calibre d’Edinson Cavani, mais n’ont pas les moyens de leurs ambitions. Seule solution envisageable : vendre pour récolter les liquidités nécessaires. Vous l’aurez deviné, l’ancien Monégasque est désigné comme l’élément à sacrifier. Presque condamné à partir, Lemar ne manque pas de sollicitations, lui qui a d’abord été contacté par l’Olympique Lyonnais. Mais le joueur passé par le Stade Malherbe Caen refuse de revenir en Ligue 1.

Mendes sur la piste Lemar

C’est donc en Angleterre que l’international tricolore a le plus de chances de rebondir. Du côté de Londres, on sait que Tottenham et Arsenal apprécient son profil. Et si l’on en croit Mundo Deportivo, Wolverhampton, qui collabore avec le célèbre agent Jorge Mendes, a fait son apparition sur ce dossier. A noter que l’Atlético privilégie un transfert pour récupérer une bonne partie de l’argent investi. Mais un prêt avec option d’achat ne serait pas à exclure.