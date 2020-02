Mercato : L’OL a raté un coup XXL, dommage pour le PSG

Dans : Mercato.

L’OL s’est rapproché de Lille cet hiver dans sa quête d’un attaquant. Mais aucun accord n’a pu être trouvé pour le transfert de Jonathan Ikoné.

En grande difficulté sur le plan offensif cet hiver, l’Olympique Lyonnais a fini par mettre le paquet sur Karl Toko-Ekambi. L’attaquant camerounais arrive de Villarreal par le biais d’un prêt avec option d’achat, et permet de donner un peu plus de choix à Rudi Garcia devant. L’OL a mis du temps à trouver la perle rare, et a bien évidemment étudié d’autres pistes. Deux semaines après la fin du mercato, France Football révèle que les recruteurs lyonnais ont tenté de faire signer Jonathan Ikoné, l’international français du LOSC. Son association avec Moussa Dembélé était vue comme très prometteuse, et l’OL était prêt à mettre 30 ME sur la table pour recruter Ikoné.

Toutefois, aucune offre n’est tombée, notamment parce que le club nordiste a demandé à ce que l’affaire se conclue plus autour de… 70 ME, soit le montant d'offres que Lille aurait déjà refusé par le passé. Une exigence qui s’explique aussi par la situation contractuelle du joueur. En effet, si Lille ne l’a acheté « que » 5 ME au PSG en 2018, Antero Henrique avait tenu à mettre un pourcentage à la revente non négligeable, puisqu’il se montait à 40 %. De quoi mieux expliquer pourquoi Lille est si gourmand, surtout qu’en fin de saison, Jonathan Ikoné pourrait très bien profiter du coup de projecteur de l’Euro 2020 pour voir sa valeur augmenter. Ni Lille, ni le Paris SG ne s’en plaindraient.