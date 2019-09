LOSC : Lille a refusé 70 ME pour Ikoné au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

La saison dernière, Thiago Mendes et Nicolas Pépé n’ont pas été les seuls joueurs à briller du côté de Lille. Et pour cause, Jonathan Ikoné a également été excellent. Et vraisemblablement, les recruteurs européens n’ont pas attendu ses performances en Equipe de France pour détecter le talent de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. La preuve, Gérard Lopez a indiqué au Figaro qu’une offre de 70 ME avait été déclinée par le LOSC pour le néo international français.

« Il y a notamment eu une offre de 70 ME pour Jonathan Ikoné en provenance d'Italie. Si nous étions à Lille uniquement pour faire du trading et de l’argent, comme certains le disent, nous aurions pu faire des ventes pour 360 ME. Mais on ne l’a pas fait. Au contraire, on a été l’un des clubs les plus actifs en termes d’investissements (86,50 M€ d’achat pour 165 M€ de vente) » s’est félicité le président de Lille. Des déclarations qui vont plaire aux fans de Lille, soulagés de voir que le trading n’est pas l’unique motivation de leur président. Pour rappel, Ikoné avait été recruté pour seulement 5 ME en provenance de Paris à l’été 2018. La plus-value aurait donc été monstrueuse en cas de vente.