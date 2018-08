Mercato : L'OL a perdu un énorme crack, Vieira est aux anges

Dans : Mercato, OL, OGCN, Ligue 1.

Ce mardi, Myziane Maolida était présenté à la presse du côté de l’OGC Nice après son transfert très médiatisé en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 10ME. Très apprécié du staff de Bruno Genesio, pour qui voir partir Maolida a été un véritable crève-cœur, l’attaquant s’est donc entraîné pour la première fois sous la houlette de Patrick Vieira. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde 1998 a été impressionné par l’attaquant de l’Equipe de France U19.

« Je l'ai vu à l'entraînement, il travaille, j'ai adoré son attitude. Les recruteurs et le club l’ont beaucoup suivi ces dernières années. On connaît son potentiel : il aime attaquer l’espace, est très bon en un contre un, percute, marque des buts… Il va nous apporter sur le plan offensif. Il est encore jeune, il doit apprendre. Mon objectif, c’est de le faire grandir pour qu’il devienne un joueur important de l’OGC Nice et de la L1. On va lui laisser le temps de prendre ses marques, on va apprendre à se connaître » a confié Patrick Vieira, qui a par ailleurs confirmé que Myziane Maolida sera du voyage pour le déplacement à Caen samedi soir. Ce sera peut-être l’occasion pour lui de briller dès sa première, Balotelli étant toujours suspendu.