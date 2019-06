Barça : De Ligt au PSG, Abidal a le seum et n’assume pas

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Contrairement à son ami et coéquipier Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt ne rejoindra peut-être pas le FC Barcelone.

Si le club catalan a longtemps dominé sur ce dossier, la tendance se serait inversée en faveur du Paris Saint-Germain. En effet, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam aurait reçu une meilleure proposition de la part du champion de France, prêt à lui offrir un salaire annuel de 10 M€. C’est pourquoi son agent Mino Raiola se trouve actuellement dans la capitale française. Le club francilien aurait-il remporté la partie ? En tout cas, le Barça l’a mauvaise.

Tout d’abord, les Blaugrana ne supportent plus la stratégie du Néerlandais, qui ne cesse de repousser sa décision pour faire monter les enchères. Une information du journal Sport confirmée par la publication d’Eric Abidal. « Celui qui hésite à jouer au Barça ne nous sert à rien », a lâché le secrétaire technique du Barça sur Instagram. Autant dire que le message a fait du bruit, à tel point que le Français l’a effacé quelques heures plus tard. Et pour cause, le FCB affirme que son compte a été piraté. La célèbre excuse…