Mercato : L’offre déjantée de Chelsea pour Dzeko !

A la recherche d’un avant-centre pour suppléer Alvaro Morata, Chelsea a bien compris que Michy Batshuayi en avait marre d’attendre sa chance au bout du banc de touche. Après l’échec de la tentative déjà surprenante pour faire venir Andy Carroll en provenance de West Ham, le buteur anglais étant blessé sérieusement à la cheville, le club londonien est reparti à l’attaque d’un dossier encore plus copieux.

Ce vendredi, Sky Italia annonce que les Blues rêvent de faire venir non seulement Edin Dzeko, mais aussi son coéquipier de la Roma Emerson Palmieri, qui évolue au poste de latéral gauche. Une double arrivée qui en coûterait le total de 50 ME, avec la possibilité d’ajouter le prêt de Michy Batshuayi pour arrondir les angles. Pour le moment, la Roma a dit non mais a ouvert les négociations, expliquant qu’une rallonge de 15 ME permettrait certainement à cette opération folle de se réaliser.